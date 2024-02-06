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Дело о попытке отменить результаты выборов: в США разрешили судить Трампа

Дело о попытке отменить результаты выборов: в США разрешили судить Трампа

Киев  •  УНН

06 февраль 2024, 16:12  •  2940 просмотра

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Апелляционный суд округа Колумбия постановил, что бывший президент США Дональд Трамп не имеет иммунитета от судебного преследования в деле по обвинению в попытке отменить результаты выборов 2020 года.

Апелляционный суд округа Колумбия решил, что бывший президент США Дональд Трамп не имеет иммунитета от судебного преследования по делу о возможной попытке отменить результаты выборов 2020 года, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Трамп заявлял, что он имеет иммунитет, поскольку он действовал в своем официальном качестве президента до и во время беспорядков в Капитолии.

Его адвокаты также неоднократно заявляли, что бывшего президента нельзя судить уголовным судом за действия, связанные с отправлением им президентских обязанностей.

Однако этот аргумент в начале декабря был отвергнут вашингтонским окружным судьей. Трамп заявил тогда, что обжалует это решение.

По данным ВВС, ожидается, что экс-президент подаст апелляцию и на сегодняшнее решение, и в результате вердикт будет выносить Верховный суд США.

Добавим

Специальный прокурор Джек Смит обвинил 77-летнего Трампа в сговоре с целью аннулировать победу Джо Байдена на выборах 2020 года.

Судебное разбирательство по этому делу первоначально было назначено на 4 марта, но было отложено до вынесения решения по иску об иммунитете.

Она может быть отложена на несколько недель или месяцев, если дело окажется в Верховном суде.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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Дело о попытке отменить результаты выборов: в США разрешили судить Трампа

Апелляционный суд округа Колумбия постановил, что бывший президент США Дональд Трамп не имеет иммунитета от судебного преследования в деле по обвинению в попытке отменить результаты выборов 2020 года.

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