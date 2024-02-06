Дело о попытке отменить результаты выборов: в США разрешили судить Трампа
Киев • УНН
Апелляционный суд округа Колумбия постановил, что бывший президент США Дональд Трамп не имеет иммунитета от судебного преследования в деле по обвинению в попытке отменить результаты выборов 2020 года.
Апелляционный суд округа Колумбия решил, что бывший президент США Дональд Трамп не имеет иммунитета от судебного преследования по делу о возможной попытке отменить результаты выборов 2020 года, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Трамп заявлял, что он имеет иммунитет, поскольку он действовал в своем официальном качестве президента до и во время беспорядков в Капитолии.
Его адвокаты также неоднократно заявляли, что бывшего президента нельзя судить уголовным судом за действия, связанные с отправлением им президентских обязанностей.
Однако этот аргумент в начале декабря был отвергнут вашингтонским окружным судьей. Трамп заявил тогда, что обжалует это решение.
По данным ВВС, ожидается, что экс-президент подаст апелляцию и на сегодняшнее решение, и в результате вердикт будет выносить Верховный суд США.
Добавим
Специальный прокурор Джек Смит обвинил 77-летнего Трампа в сговоре с целью аннулировать победу Джо Байдена на выборах 2020 года.
Судебное разбирательство по этому делу первоначально было назначено на 4 марта, но было отложено до вынесения решения по иску об иммунитете.
Она может быть отложена на несколько недель или месяцев, если дело окажется в Верховном суде.
Дело о попытке отменить результаты выборов: в США разрешили судить Трампа
Апелляционный суд округа Колумбия постановил, что бывший президент США Дональд Трамп не имеет иммунитета от судебного преследования в деле по обвинению в попытке отменить результаты выборов 2020 года.
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