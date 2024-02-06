Справа про спробу скасувати результати виборів: у США дозволили судити Трампа
Київ • УНН
Апеляційний суд округу Колумбія постановив, що колишній президент США Дональд Трамп не має імунітету від судового переслідування у справі за звинуваченням у спробі скасувати результати виборів 2020 року.
Апеляційний суд округу Колумбія вирішив, що колишній президент США Дональд Трамп не має імунітету від судового переслідування у справі про ймовірну спробу скасувати результати виборів 2020 року, передає УНН із посиланням на ВВС.
Трамп заявляв, що він має імунітет, оскільки він діяв у своїй офіційній якості президента до і під час заворушень у Капітолії.
Його адвокати також неодноразово заявляли, що колишнього президента не можна судити кримінальним судом за дії, пов'язані з відправленням ним президентських обов'язків.
Однак цей аргумент на початку грудня був відкинутий вашингтонським окружним суддею. Трамп заявив тоді, що оскаржить це рішення.
За даними ВВС, очікується, що експрезидент подасть апеляцію і на сьогоднішнє рішення, і в результаті вердикт виноситиме Верховний суд США.
Додамо
Спеціальний прокурор Джек Сміт звинуватив 77-річного Трампа у змові з метою анулювати перемогу Джо Байдена на виборах 2020 року.
Судовий розгляд у цій справі спочатку був призначений на 4 березня, але був відкладений до винесення рішення щодо позову про імунітет.
Вона може бути відкладена на кілька тижнів або місяців, якщо справа опиниться у Верховному суді.