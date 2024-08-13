Дело главного юриста НБУ. Следователи должны выяснить, были ли нарушения закона системными

Директор юридического департамента Национального банка Украины (НБУ) Александр Зима, который одновременно является председателем Административного совета Фонда гарантирования вкладов физических лиц, оказался в центре внимания из-за открытия уголовного производства относительно вероятного превышения власти или служебных полномочий. Эта ситуация вызывает серьезное беспокойство, поскольку его решения могли нанести серьезный удар по репутации НБУ и финансовой системе в целом, пишет УНН.

Юридический департамент Национального банка Украины отвечает в том числе за отстаивание позиции регулятора в суде. Однако, как говорится в уголовном производстве, Зима, как главный юрист НБУ, решил пойти легким путем. Вместо подготовки аргументов от имени регулятора он направил Фонду гарантирования вкладов физических лиц письмо, которым рекомендовал ФГВФЛ отозвать иски, поданные банком "Конкорд" против НБУ. В документе речь шла о четырех исках банка к НБУ, в которых "Конкорд" требовал отменить штрафы на общую сумму почти 63,5 миллиона гривен. Они были поданы еще до того, как Нацбанк принял решение о ликвидации "Конкорда" и ввел туда временную администрацию.

Позже Шевченковский районный суд Киева признал потерпевшей соучредительницу банка "Конкорд" Юлию Соседку в этом уголовном производстве. Ведь, по словам совладелицы "Конкорда" Елены Соседки, своими указаниями Зима лишил акционеров банка их конституционного права на справедливый суд.

Юристы, опрошенные УНН указывают на то, что Зима таким образом допустил серьезное нарушение закона и должен нести уголовную ответственность.

Кроме того, его действия, по мнению экспертов, бросают тень на работу всего регулятора и могут иметь негативные последствия для банковского сектора. Учитывая такие обстоятельства, возникает насущная необходимость в тщательной проверке всех решений, принятых Зимой на этой должности, с точки зрения их соответствия действующему законодательству.

Для общества и партнеров Украины важно понимать, всегда ли главный юрист Нацбанка действовал законно, или иногда позволял себе действовать в чьих-то интересах, даже в своих личных.

Следователи ГБР при расследовании его дела должны проверить было ли нарушение закона Александром Зимой системным.

"Существует так называемый принцип уголовного процесса, так называемая полнота досудебного расследования. И она всегда заключается в том, чтобы исследовать все обстоятельства, которые предшествовали совершению и исследовать все другие решения, которые могли бы иметь признак также принятых незаконно", - пояснил в эксклюзивном комментарии УНН юрист Сергей Лысенко.

В то же время он добавил, что следователи определяют объемы такой проверки по своему усмотрению.

Такой аудит необходим для того, чтобы удостовериться, что ни одно из решений не нарушает действующего законодательства и вредит интересам НБУ, государства или представителей банковского сектора. Кроме того, в будущем это поможет сохранить доверие к регулятору, как ключевому финансовому институту страны.

В случае же выявления нарушений, Нацбанк будет иметь возможность принять необходимые меры для исправления ситуации и недопущения подобных случаев.

Уголовное производство в отношении Александра Зимы подчеркивает необходимость усиления контроля и проверки законности решений, принятых на высших должностях в НБУ. Это не только вопрос справедливости, но и защиты интересов государства и обеспечения стабильности финансовой системы Украины. Независимая проверка решений Зимы может стать важным шагом на пути к укреплению доверия к регулятору и повышению прозрачности его работы.