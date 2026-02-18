Делец организовал миллионную схему на поставках войску баллистических очков, которые простреливались, ему объявили подозрение - Генпрокурор

Поставщику сообщили о подозрении из-за некачественных баллистических очков для военных на 154,8 млн грн, подозреваемый - за границей, куда выехал после подозрения другому предпринимателю за подобные схемы, при чем обе компании подконтрольны одному лицу, сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко в соцсетях, пишет УНН.

Некачественные баллистические очки для военных на 154,8 млн грн: подозрение поставщику. Директор одного из частных предприятий организовал схему завладения бюджетными средствами путем поставки Министерству обороны Украины для нужд сил обороны баллистических очков-масок ненадлежащего качества - написал Кравченко.

По данным Генпрокурора, чтобы формально соответствовать требованиям закупки, компания предоставила сертификат соответствия от немецкого производителя. Это, по его словам, позволило ей в апреле 2023 года заключить государственный контракт на поставку 100 тысяч единиц продукции.

Товары были поставлены и приняты Министерством обороны Украины. Сопроводительная документация, в частности по испытаниям, соответствовала требованиям, отметил Генпрокурор.

"Позже по оперативным данным с таможни выяснилось, что в Украину указанное ООО от официального иностранного производителя завезло лишь 2 тысячи таких очков. Происхождение остального товара пока неизвестно, однако всю партию поставили под видом оригинальной немецкой продукции. Проведенные комплексные судебные экспертизы отобранных образцов подтвердили несоответствие требованиям качества по защите от баллистических и механических осколков", - сообщил Кравченко.

Во время испытаний очки-маски, по его данным, "простреливались", тогда как оригинальная продукция немецкого производителя должна была выдерживать такое воздействие.

Очки-маски военные используют во время боевых действий, чтобы защитить глаза от осколков после взрывов, пыли, грязи и мелких частиц металла или стекла. То есть ненадлежащее качество – это прежде всего прямая угроза жизни и здоровью наших защитников, отметил Генпрокурор.

Директору предприятия сообщено о подозрении в завладении имуществом в особо крупных размерах в условиях военного положения, сумма нанесенного ущерба составляет 154,8 млн грн. Подозреваемый находится за границей. Принимаются меры по объявлению его в розыск - указал Кравченко.

"Отмечу, что фигурант этого дела выехал за пределы Украины сразу после того, как в январе этого года было сообщено о подозрении руководителю другого коммерческого предприятия за подобные схемы поставки. Обе компании подконтрольны одному лицу. В предыдущем случае речь шла о поставке более 40 тысяч единиц баллистических очков и очков-масок на сумму почти 60 млн грн. Подозреваемый объявлен в международный розыск. Работаем дальше", - подчеркнул Генпрокурор.

Почти 60 млн грн за некачественные средства защиты для ВСУ: разоблачена схема при оборонных закупках