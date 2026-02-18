$43.260.09
Зеленський: Україна запровадила пакет санкцій проти лукашенка
17 лютого, 18:24 • 15506 перегляди
Умєров про мирні переговори у Женеві: завтра політична та військова групи продовжать роботу
17 лютого, 14:26 • 31757 перегляди
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
17 лютого, 12:59 • 32910 перегляди
Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - УмєровPhoto
17 лютого, 12:23 • 34613 перегляди
Ігнат спростував чутки про "іноземну ескадрилью" з F-16 в українському небіPhoto
17 лютого, 12:15 • 31251 перегляди
ЄС підтвердив плани ухвалити 20-й пакет санкцій проти рф до 24 лютого
17 лютого, 09:48 • 26361 перегляди
Вплив афродизіаків на лібідо - міф чи наука?
17 лютого, 08:25 • 30115 перегляди
САП проситиме для Галущенка мільйонну заставуPhoto
17 лютого, 04:30 • 37576 перегляди
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 49287 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Ділок організував мільйону схему на поставках війську балістичних окулярів, які прострілювалися, йому оголосили підозру - Генпрокурор

Київ • УНН

 • 1498 перегляди

Генпрокурор повідомив про оголошену підозру постачальнику неякісних балістичних окулярів для військових на 154,8 млн грн. Підозрюваний виїхав за кордон після аналогічної підозри іншому підприємцю, обидві компанії підконтрольні одній особі.

Ділок організував мільйону схему на поставках війську балістичних окулярів, які прострілювалися, йому оголосили підозру - Генпрокурор

Постачальнику повідомили про підозру через неякісні балістичні окуляри для військових на 154,8 млн грн, підозрюваний - за кордоном, куди виїхав після підозри іншому підприємцю за подібні схеми, при чому обидві компанії підконтрольні одній особі, повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко у соцмережах, пише УНН.

Неякісні балістичні окуляри для військових на 154,8 млн грн: підозра постачальнику. Директор одного з приватних підприємств організував схему заволодіння бюджетними коштами шляхом постачання Міністерству оборони України для потреб сил оборони балістичних окулярів-масок неналежної якості

- написав Кравченко.

За даними Генпрокурора, щоб формально відповідати вимогам закупівлі, компанія надала сертифікат відповідності від німецького виробника. Це, з його слів, дозволило їй у квітні 2023 року укласти державний контракт на постачання 100 тисяч одиниць продукції.

Товари були поставлені та прийняті Міністерством оборони України. Супровідна документація, зокрема щодо випробувань, відповідала вимогам, зазначив Генпрокурор.

"Пізніше за оперативними даними з митниці з’ясувалося, що до України вказане ТОВ від офіційного іноземного виробника завезло лише 2 тисячі таких окулярів. Походження решти товару наразі невідоме, однак всю партію поставили під виглядом оригінальної німецької продукції. Проведені комплексні судові експертизи відібраних зразків підтвердили невідповідність вимогам якості щодо захисту від балістичних та механічних уламків", - повідомив Кравченко.

Під час випробувань окуляри-маски, за його даними, "прострілювалися", тоді як оригінальна продукція німецького виробника мала витримувати такий вплив.

Окуляри-маски військові використовують під час бойових дій, щоб захистити очі від уламків після вибухів, пилу, бруду та дрібних частинок металу чи скла. Тобто неналежна якість – це насамперед пряма загроза життю та здоров’ю наших захисників, зазначив Генпрокурор.

Директору підприємства повідомлено про підозру у заволодінні майном в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану, сума завданих збитків становить 154,8 млн грн. Підозрюваний перебуває за кордоном. Вживаються заходи щодо оголошення його у розшук

- вказав Кравченко.

"Зазначу, що фігурант цієї справи виїхав за межі України одразу після того, як у січні цього року було повідомлено про підозру керівнику іншого комерційного підприємства за подібні схеми постачання. Обидві компанії підконтрольні одній особі. У попередньому випадку йшлося про постачання понад 40 тисяч одиниць балістичних окулярів та окулярів-масок на суму майже 60 млн грн. Підозрюваного оголошено у міжнародний розшук. Працюємо далі", - наголосив Генпрокурор.

Майже 60 млн грн за неякісні засоби захисту для ЗСУ: викрито схему під час оборонних закупівель16.01.26, 16:14 • 3116 переглядiв

Юлія Шрамко

