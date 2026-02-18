Ділок організував мільйону схему на поставках війську балістичних окулярів, які прострілювалися, йому оголосили підозру - Генпрокурор

Постачальнику повідомили про підозру через неякісні балістичні окуляри для військових на 154,8 млн грн, підозрюваний - за кордоном, куди виїхав після підозри іншому підприємцю за подібні схеми, при чому обидві компанії підконтрольні одній особі, повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко у соцмережах, пише УНН.

Неякісні балістичні окуляри для військових на 154,8 млн грн: підозра постачальнику. Директор одного з приватних підприємств організував схему заволодіння бюджетними коштами шляхом постачання Міністерству оборони України для потреб сил оборони балістичних окулярів-масок неналежної якості - написав Кравченко.

За даними Генпрокурора, щоб формально відповідати вимогам закупівлі, компанія надала сертифікат відповідності від німецького виробника. Це, з його слів, дозволило їй у квітні 2023 року укласти державний контракт на постачання 100 тисяч одиниць продукції.

Товари були поставлені та прийняті Міністерством оборони України. Супровідна документація, зокрема щодо випробувань, відповідала вимогам, зазначив Генпрокурор.

"Пізніше за оперативними даними з митниці з’ясувалося, що до України вказане ТОВ від офіційного іноземного виробника завезло лише 2 тисячі таких окулярів. Походження решти товару наразі невідоме, однак всю партію поставили під виглядом оригінальної німецької продукції. Проведені комплексні судові експертизи відібраних зразків підтвердили невідповідність вимогам якості щодо захисту від балістичних та механічних уламків", - повідомив Кравченко.

Під час випробувань окуляри-маски, за його даними, "прострілювалися", тоді як оригінальна продукція німецького виробника мала витримувати такий вплив.

Окуляри-маски військові використовують під час бойових дій, щоб захистити очі від уламків після вибухів, пилу, бруду та дрібних частинок металу чи скла. Тобто неналежна якість – це насамперед пряма загроза життю та здоров’ю наших захисників, зазначив Генпрокурор.

Директору підприємства повідомлено про підозру у заволодінні майном в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану, сума завданих збитків становить 154,8 млн грн. Підозрюваний перебуває за кордоном. Вживаються заходи щодо оголошення його у розшук - вказав Кравченко.

"Зазначу, що фігурант цієї справи виїхав за межі України одразу після того, як у січні цього року було повідомлено про підозру керівнику іншого комерційного підприємства за подібні схеми постачання. Обидві компанії підконтрольні одній особі. У попередньому випадку йшлося про постачання понад 40 тисяч одиниць балістичних окулярів та окулярів-масок на суму майже 60 млн грн. Підозрюваного оголошено у міжнародний розшук. Працюємо далі", - наголосив Генпрокурор.

