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Делегация Конгресса: США будет поддерживать Украину в противостоянии вооруженной агрессии России

Киев • УНН

 • 15732 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Во время сегодняшней встречи с министром обороны Украины, делегация Конгресса Соединенных Штатов Америки заверила в полной дальнейшей поддержке Украины в борьбе за территориальную целостность и независимость. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Делегация Конгресса: США будет поддерживать Украину в противостоянии вооруженной агрессии России

"Мы прибыли для того, чтобы совместно дать важный четкий месседж - Соединенные Штаты поддерживают Украину. Конгресс США поддерживает усилия вашей страны в противостоянии вооруженной агрессии Российской Федерации", - сказал председатель Подкомитета по вопросам боеготовности Комитета по вооруженным силам Палаты представителей США конгрессмен Джон Гараменди.

По его словам, по возвращении в Вашингтон делегация завершит формирование предложений в бюджет, который будет включать поддержку для Украины и ее Вооруженных Сил.

"Помощь, поступающая в Украину, используется эффективно и по назначению", - отметил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

Напомним, что 24 сентября Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что хочет, чтобы США всегда поддерживали Украину и курс Украины в борьбе с агрессией и войной.

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