Президент України: ми очікуємо від США підтримки
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Ми очікуємо підтримки. Нам не потрібна просто "допомога". На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський у коментарі "Голосу "Америки" щодо очікувань від США, передає УНН.
"Ми очікуємо підтримки. Нам не потрібна просто "допомога". Ми й так сильна держава, найвеличніша, найбільша держава в Європі", - зазначив Зеленський.
Президент України також додав, що хочеться, щоб США завжди підтримували Україну і курс України у боротьбі з агресією та війною.
"Так і є і все до того іде", - додав він.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський сподівається, що візит Північноатлантичної ради НАТО в Україну сприятиме ширшому залученню НАТО до підтримання безпеки в регіоні Чорного та Азовського морів. На цьому він наголосив під час зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.