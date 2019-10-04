Делегація Конгресу: США підтримуватиме Україну у протистоянні збройній агресії Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Під час сьогоднішньої зустрічі з Міністром оборони України, делегація Конгресу Сполучених Штатів Америки запевнила у повній подальшій підтримці України у боротьбі за територіальну цілісність і незалежність. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.
“Ми прибули для того, щоб спільно дати важливий чіткий меседж — Сполучені Штати підтримують Україну. Конгрес США підтримує зусилля вашої країни у протистоянні збройній агресії Російської Федерації”, — сказав голова Підкомітету з питань боєготовності Комітету з питань збройних сил Палати представників США конгресмен Джон Гараменді.
За його словами, після повернення до Вашингтону делегація завершить формування пропозицій до бюджету, який включатиме підтримку для України та її Збройних Сил.
“Допомога, яка надходить в Україну, використовується ефективно і за призначенням”, — зазначив міністр оборони України Андрій Загороднюк.
Нагадаємо, що 24 вересня Президент України Володимир Зеленський сказав, що хоче, щоб США завжди підтримували Україну і курс України у боротьбі з агресією та війною.