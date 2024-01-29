Дефицита электроэнергии в Украине не наблюдается - Минэнерго

Дефицита электроэнергии в Украине не наблюдается, в резерве - четыре единицы генерирующего оборудования ТЭС, сообщили в понедельник в Минэнерго, пишет УНН.

Генерация и потребление

"Дефицита в энергосистеме Украины не фиксируется. Электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, достаточно для обеспечения потребностей потребителей", - говорится в сообщении.

В аварийный ремонт, как указано, выведен корпус ТЭС, при этом в резерве три блока и один корпус тепловой генерации, которые будут задействованы в случае необходимости.

"Система сбалансирована. Графики отключений не применяются", - отметили в Минэнерго.

И отметили, что очень важным является уменьшение нагрузки на энергосистему в пиковые часы потребления (с 10:00 до 12:00 и с 17:00 до 19:00). Минэнерго просит потреблять электроэнергию ответственно.

Последствия обстрелов

"Заживилась шахта в Донецкой области, которая была обесточена после вчерашних обстрелов. На поверхность были выведены 10 работников", - сообщили в министерстве.

Ситуация на ЗАЭС

"Фиксируется незначительное снижение уровня воды в пруду-охладителе станции - он составляет 15,60 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей ЗАЭС", - отметили в Минэнерго.

Импорт/экспорт

На текущие сутки, как указано, прогнозируется импорт электроэнергии - 3451 МВт-ч. Экспорта не предвидится.