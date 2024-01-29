Дефіциту електроенергії в Україні не спостерігається - Міненерго
Київ • УНН
В Україні достатньо електроенергії, щоб задовольнити попит, 4 одиниці генеруючого обладнання ТЕС в резерві
Дефіциту електроенергії в Україні не спостерігається, у резерві - чотири одиниці генеруючого обладнання ТЕС, повідомили у понеділок у Міненерго, пише УНН.
Генерація і споживання
"Дефіциту в енергосистемі України не фіксується. Електроенергії, виробленої українськими електростанціями, достатньо для забезпечення потреб споживачів", - ідеться у повідомленні.
В аварійний ремонт, як вказано, виведено корпус ТЕС, водночас у резерві три блоки і один корпус теплової генерації, які буде задіяно у разі потреби.
"Система збалансована. Графіки відключень не застосовуються", - зазначили у Міненерго.
І зауважили, що дуже важливим є зменшення навантаження на енергосистему у пікові години споживання (з 10:00 до 12:00 та з 17:00 до 19:00). Міненерго просить споживати електроенергію відповідально.
Наслідки обстрілів
"Заживлено шахту на Донеччині, яка була знеструмлена після вчорашніх обстрілів. На поверхню було виведено 10 працівників", - повідомили у міністерстві.
Ситуація на ЗАЕС
"Фіксується незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі станції - він становить 15,60 м. Цього достатньо для забезпечення потреб ЗАЕС", - зазначили у Міненерго.
Імпорт/експорт
На поточну добу, як вказано, прогнозується імпорт електроенергії - 3451 МВт-год. Експорту не передбачається.