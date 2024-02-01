Дефицита электричества нет, по техническим причинам краткосрочно отключалось оборудование на Черкасской ТЭЦ - Минэнерго

Дефицита электроэнергии в энергосистеме не фиксируется. По техническим причинам краткосрочно отключалось оборудование на Черкасской ТЭЦ, нарушений теплоснабжения не было. Об этом сообщили в Минэнерго, пишет УНН.

Дефицита электроэнергии в энергосистеме не фиксируется. Электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей и промышленности. Ситуация стабильная и контролируемая. Применение графиков отключений не предвидится, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что по техническим причинам краткосрочно отключалось оборудование на Черкасской ТЭЦ, нарушений теплоснабжения не было. Нагрузка станции восстановлена.

Также после долгосрочного ремонта введен в работу блок ТЭС, который добавит в энергосистему 200 МВт дополнительных мощностей. Всего в резерве 5 блоков и 2 корпуса тепловой генерации, которые будут задействованы в случае необходимости.

В министерстве напомнили, что очень важным является уменьшение нагрузки на энергосистему в пиковые часы потребления (с 10:00 до 12:00 и с 17:00 до 19:00 часов).

ПОСЛЕДСТВИЯ ОБСТРЕЛОВ

В результате вражеских обстрелов отключилась воздушная линия на юге страны, в результате чего разгрузилась одна из ТЭЦ, есть перебои в работе станции. Также обесточились подстанции - без света остались бытовые потребители.

ИМПОРТ/ЭКСПОРТ

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 2815 МВт-ч, экспорта не предвидится.

СИТУАЦИЯ НА ЗАЕСЕ

Уровень воды в пруду-охладителе составляет 15,60 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции.

Зимой потребление электроэнергии украинской промышленностью выросло почти на 40% - Минэнерго