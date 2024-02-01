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Дефіциту електрики немає, через технічні причини короткостроково відключалось обладнання на Черкаській ТЕЦ - Міненерго

Дефіциту електрики немає, через технічні причини короткостроково відключалось обладнання на Черкаській ТЕЦ - Міненерго

Київ • УНН

 • 28715 перегляди

В Україні дефіциту електроенергії в енергосистемі не фіксується. Через технічні причини короткостроково відключалось обладнання на Черкаській ТЕЦ, порушень теплопостачання не було.

Дефіциту електроенергії в енергосистемі не фіксується. Через технічні причини короткостроково відключалось обладнання на Черкаській ТЕЦ, порушень теплопостачання не було. Про це повідомили у Міненерго, пише УНН.

Дефіциту електроенергії в енергосистемі не фіксується. Електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів і промисловості. Ситуація стабільна та контрольована. Застосування графіків відключень не передбачається,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що через технічні причини короткостроково відключалось обладнання на Черкаській ТЕЦ, порушень теплопостачання не було. Навантаження станції відновлено.

Також після довгострокового ремонту введено в роботу блок ТЕС, який додасть до енергосистеми 200 МВт додаткових потужностей. Загалом у резерві 5 блоків і 2 корпуси теплової генерації, які буде задіяно у разі потреби.

У міністерстві нагадали, що дуже важливим є зменшення навантаження на енергосистему у пікові години споживання (з 10:00 до 12:00 та з 17:00 до 19:00 години).

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Урезультаті ворожих обстрілів відключилась повітряна лінія на півдні країни, внаслідок чого розвантажилась одна з ТЕЦ, є перебої у роботі станції. Також знеструмились підстанції – без світла залишились побутові споживачі.

ІМПОРТ/ЕКСПОРТ

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 2815 МВт-год, експорту не передбачається.

СИТУАЦІЯ НА ЗАЕС

Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 15,60 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.

Взимку споживання електроенергії українською промисловістю зросло на майже 40% - Міненерго26.01.24, 13:33 • 24689 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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