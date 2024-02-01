Дефіциту електрики немає, через технічні причини короткостроково відключалось обладнання на Черкаській ТЕЦ - Міненерго
Київ • УНН
В Україні дефіциту електроенергії в енергосистемі не фіксується. Через технічні причини короткостроково відключалось обладнання на Черкаській ТЕЦ, порушень теплопостачання не було.
Дефіциту електроенергії в енергосистемі не фіксується. Через технічні причини короткостроково відключалось обладнання на Черкаській ТЕЦ, порушень теплопостачання не було. Про це повідомили у Міненерго, пише УНН.
Дефіциту електроенергії в енергосистемі не фіксується. Електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів і промисловості. Ситуація стабільна та контрольована. Застосування графіків відключень не передбачається,
Деталі
Зазначається, що через технічні причини короткостроково відключалось обладнання на Черкаській ТЕЦ, порушень теплопостачання не було. Навантаження станції відновлено.
Також після довгострокового ремонту введено в роботу блок ТЕС, який додасть до енергосистеми 200 МВт додаткових потужностей. Загалом у резерві 5 блоків і 2 корпуси теплової генерації, які буде задіяно у разі потреби.
У міністерстві нагадали, що дуже важливим є зменшення навантаження на енергосистему у пікові години споживання (з 10:00 до 12:00 та з 17:00 до 19:00 години).
НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ
Урезультаті ворожих обстрілів відключилась повітряна лінія на півдні країни, внаслідок чого розвантажилась одна з ТЕЦ, є перебої у роботі станції. Також знеструмились підстанції – без світла залишились побутові споживачі.
ІМПОРТ/ЕКСПОРТ
На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 2815 МВт-год, експорту не передбачається.
СИТУАЦІЯ НА ЗАЕС
Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 15,60 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.
Взимку споживання електроенергії українською промисловістю зросло на майже 40% - Міненерго26.01.24, 13:33 • 24689 переглядiв