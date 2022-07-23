"Все тревожнее": в МАГАТЭ обеспокоены ситуацией на Запорожской АЭС

Так, отмечается, что в последние недели появился ряд сообщений – как в СМИ, так и в официальных сообщениях, полученных МАГАТЭ – которые свидетельствуют о том, что и без того сложные и напряженные условия, с которыми сталкивается украинский персонал на АЭС, еще больше ухудшились. Кроме того, в последние дни появились сообщения о других потенциальных опасностях для безопасности станции.

Цитата

«Эти сообщения очень тревожны и еще больше подчеркивают важность визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Я продолжаю мои решительные усилия, чтобы поскорее согласовать и возглавить миссию по безопасности, безопасности и гарантиям. Это срочно", - сказал Гросси.

Детали

Сообщается, что МАГАТЭ не смогло посетить оккупированный россией объект на юге Украины еще до начала конфликта пять месяцев назад. Поэтому он не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о крупнейшей в стране атомной электростанции (АЭС) с шестью реакторами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты затащили военную технику и взрывчатку в машинный зал энергоблока ЗАЭС

«Однако мы воспринимаем их очень серьезно. С начала военного конфликта в Украине МАГАТЭ предупреждало о риске тяжелой ядерной аварии в стране с 15 реакторами на четырех действующих АЭС. Учитывая недавние неподтвержденные сообщения о событиях на Запорожской АЭС или вблизи нее, я серьезно озабочен этой очень реальной опасностью с потенциально серьезными последствиями», – сообщил Гросси.

По его словам, чрезвычайно важно, чтобы не были предприняты никакие действия, которые могли бы каким-либо образом поставить под угрозу безопасность ЗАЭС.

«Во время конфликта такого характера ядерный объект может быть непреднамеренно поврежден. Этого следует избегать любой ценой», – сказал Гросси.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рашисты продолжают похищать работников ЗАЭС. В неизвестном направлении вывезли еще двух человек

Гросси неоднократно отмечал, что МАГАТЭ должно быть в состоянии направить миссию на Запорожскую АЭС для проведения важных мер безопасности и гарантий на объекте.

Присутствие МАГАТЭ также будет иметь решающее значение для лучшего понимания ситуации на АЭС, которая контролируется российскими войсками с 4 марта, но продолжает эксплуатироваться украинским персоналом, сказал он.

По его словам, что касается гарантий, то МАГАТЭ продолжает получать дистанционные данные гарантий от четырех действующих АЭС, но все еще ощущает частичную потерю передачи данных гарантий с Чернобыля.

Украина отдельно сообщила МАГАТЭ, что десять из 15 ядерных энергетических реакторов страны подключены к сети, в том числе три на ЗАЭС, три на Ровенской АЭС, два на Южно-Украинской АЭС и два на Хмельницкой АЭС. Остальные реакторы были остановлены на плановый ремонт. По данным из Украины, системы безопасности на четырех АЭС остаются в рабочем состоянии, и они также продолжают иметь внешнюю энергию.