Рашисти продовжують викрадати працівників ЗАЕС: у невідомому напрямку вивезли ще двох людей
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. На тимчасово захопленій Запорізькій атомній електростанції загарбники продовжують безчинства та провокації, намагаючись морально і фізично зламати персонал станції. Стало відомо про нові викрадення українських атомників. Про це у Telegram повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов, передає УНН.
Цитата
"... вчора, 18 липня, російські військові вивезли у невідомому напрямку ще двох працівників станції. І знову з керівного персоналу. Цього разу – заступника начальника цеху дезактивації з експлуатації та поводження з радіоактивними відходами Сергія Пихтіна та майстра цеху дезактивації Олену Рябцеву", - написав Орлов.
Додамо
За словами міського голови, наразі місцезнаходження викрадених невідоме. І це чергова спроба загарбників дестабілізувати роботу найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції, яка з березня перебуває під російською окупацією.
Нагадаємо
17 липня рашисти викрали начальника служби охорони навколишнього середовища ЗАЕС Ігоря Квашніна. Де він та в якому стані – теж досі не відомо.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Окупантів із Запорізької АЕС негайно доправили до лікарні - мер Енергодара