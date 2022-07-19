Рашисти продовжують викрадати працівників ЗАЕС: у невідомому напрямку вивезли ще двох людей

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"... вчора, 18 липня, російські військові вивезли у невідомому напрямку ще двох працівників станції. І знову з керівного персоналу. Цього разу – заступника начальника цеху дезактивації з експлуатації та поводження з радіоактивними відходами Сергія Пихтіна та майстра цеху дезактивації Олену Рябцеву", - написав Орлов.

Додамо

За словами міського голови, наразі місцезнаходження викрадених невідоме. І це чергова спроба загарбників дестабілізувати роботу найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції, яка з березня перебуває під російською окупацією.

Нагадаємо

17 липня рашисти викрали начальника служби охорони навколишнього середовища ЗАЕС Ігоря Квашніна. Де він та в якому стані – теж досі не відомо.

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