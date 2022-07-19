Окупантів із Запорізької АЕС негайно доправили до лікарні - мер Енергодара

Деталі

В другій половині дня в міську лікарню терміново були доставлені 9 військових росіян з пораненнями різної ступені важкості. Деякі лікуються амбулаторно, деякі госпіталізовані в стаціонар. Один з них в реанімацію. Також є і загиблі, але назвати їх точну кількість наразі не можуть.

Також міський голова не прокоментував причину, що саме сталося на АЕС. Зазначив, що пізніше інформацію можуть надати компетентні служби.

Цитата

"Зараз можемо додати тільки, що орки перелякалися настільки, що в паніці бігали по території станції, на тривалий час заблокували на підприємстві одразу дві зміни оперативного персоналу, які мали міняти одна одну. Врешті людей відпустили", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Заради гарної пропагандистської картинки про безпечну роботу Запорізької АЕС під дулами зброї окупантів – рашисти вдалися до чергової провокації.