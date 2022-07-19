Окупантів із Запорізької АЕС негайно доправили до лікарні - мер Енергодара

ukru
Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
17:04 • 38929 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

12:21 • 86294 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 140401 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 140606 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 148648 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 134927 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 108856 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 105207 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 282652 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 153241 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.4 м/с
93 %
746 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 134684 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 89854 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 58963 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 130854 перегляди

Корнієнко про вибори: потрібно, як мінімум, пів року після закінчення воєнного стану

14:01 • 50580 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 130842 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 282696 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 548142 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 493899 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 696179 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Анналена Бербок

Андрій Сибіга

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рінат Ахметов

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Польща

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

16:49 • 18156 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 58965 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 89855 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 134685 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 150386 перегляди
Актуальне

Forbes

MIM-104 Patriot

Фокс Ньюс

Telegram

FGM-148 Javelin

Окупантів із Запорізької АЕС негайно доправили до лікарні - мер Енергодара

Окупантів із Запорізької АЕС негайно доправили до лікарні - мер Енергодара

Київ • УНН

 • 857791 перегляди

КИЇВ. 19 липня. УНН. Енергодар сколихнула новина про те, що на території тимчасово окупованої Запорізької АЕС відбулася подія, внаслідок якої "рашистів трохи поменшало фізично". Про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов, передає УНН.

Деталі

В другій половині дня в міську лікарню терміново були доставлені 9 військових росіян з пораненнями різної ступені важкості. Деякі лікуються амбулаторно, деякі госпіталізовані в стаціонар. Один з них в реанімацію. Також є і загиблі, але назвати їх точну кількість наразі не можуть.

Також міський голова не прокоментував причину, що саме сталося на АЕС. Зазначив, що пізніше інформацію можуть надати компетентні служби.

Цитата

"Зараз можемо додати тільки, що орки перелякалися настільки, що в паніці бігали по території станції, на тривалий час заблокували на підприємстві одразу дві зміни оперативного персоналу, які мали міняти одна одну. Врешті людей відпустили", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Заради гарної пропагандистської картинки про безпечну роботу Запорізької АЕС під дулами зброї окупантів – рашисти вдалися до чергової провокації.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоВійна
Bitcoin
$85,119.90
Золото
$3,138.91
Tesla
$274.21
Brent
$74.57
S&P 500
$5,628.42
Газ TTF
$42.58
Ethereum
$1,915.45