Оккупантов из Запорожской АЭС немедленно доставили в больницу - мэр Энергодара
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Энергодар всколыхнула новость о том, что на территории временно оккупированной Запорожской АЭС произошло событие, в результате которого "рашистов немного уменьшилось физически". Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов, передает УНН.
Детали
Во второй половине дня в городскую больницу срочно были доставлены 9 военных россиян с ранениями разной степени тяжести. Некоторые лечатся амбулаторно, некоторые госпитализированы в стационар. Один из них – в реанимацию. Также есть и погибшие, но назвать их точное количество пока не могут.
Также мэр не прокомментировал причину, что именно произошло на АЭС. Он отметил, что позже информацию могут предоставить компетентные службы.
Цитата
"Сейчас можем добавить только, что орки испугались настолько, что в панике бегали по территории станции, длительное время заблокировали на предприятии сразу две смены оперативного персонала, которые должны были менять друг друга. В конце концов людей отпустили", - говорится в сообщении.
Напомним
Ради хорошей пропагандистской картинки о безопасной работе Запорожской АЭС под дулами оружия оккупантов – рашисты прибегли к очередной провокации.