На ЗАЕС відбувається провокація за участі росЗМІ - Енергоатом
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Заради гарної пропагандистської картинки про безпечну роботу Запорізької АЕС під дулами зброї окупантів – рашисти вдалися до чергової провокації. Про це повідомляє НАЕК «Енергоатом» у Telegram-каналі, пише УНН.
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«Російські військові силоміць змусили керівництво станції допустити відомого російського блогера-пропагандиста із представником Росатома й у супроводі озброєних солдатів до блочного щита керування одного з енергоблоків атомної станції та до інших приміщень з обмеженим доступом. Там вони планують організувати зйомки та примушувати український персонал до участі в пропагандистських інтерв‘ю», - зазначають в компанії.
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Повідомляється, що саме так окупанти створюють для російської аудиторії пропагандистський міф про один з головних здобутків росії у цій війні – успішну роботу вкраденої ЗАЕС для потреб країни-агресора.
Попри зусилля російських покидьків ЗАЕС залишається у сфері керування НАЕК «Енергоатом» і постачає електроенергію в українську енергомережу, очікуючи якнайшвидшого звільнення за допомогою ЗСУ, наголошують у «Енергоатомі».
«Відповідна нота про злочинні дії рашистів на Запорізькій атомній електростанції буде спрямована до міжнародних органів безпеки станції. ЗАЕС – це Україна!», - наголосили в компанії.
Нагадаємо
Раніше американські ЗМІ повідомили про те, що російські окупанти перетворили Запорізьку атомну електростанцію на військову базу. На території станції розмістили РСЗВ "Смерч", "Град", танки та бронетранспортери.