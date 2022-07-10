На ЗАЭС происходит провокация с участием росСМИ - Энергоатом

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Киев • УНН

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КИЕВ. 10 июля. УНН. Ради хорошей пропагандистской картинки о безопасной работе Запорожской АЭС под дулами оружия оккупантов – решители прибегли к очередной провокации. Об этом сообщает НАЭК «Энергоатом» в Telegram-канале, пишет УНН.

Цитата

«Российские военные силой заставили руководство станции допустить известного российского блоггера-пропагандиста с представителем Росатома и в сопровождении вооруженных солдат к блочному щиту управления одного из энергоблоков атомной станции и другим помещениям с ограниченным доступом. Там они планируют организовать съемки и принуждать украинский персонал к участию в пропагандистских интервью», — отмечают в компании.

Детали

Сообщается, что именно так оккупанты создают для российской аудитории пропагандистский миф об одном из главных достижений россии в этой войне – успешную работу украденной ЗАЭС для нужд страны-агрессора.

Несмотря на усилия российских подонков ЗАЭС остается в сфере управления НАЭК «Энергоатом» и поставляет электроэнергию в украинскую энергосеть, ожидая скорейшего освобождения с помощью ВСУ, отмечают в «Энергоатом».

«Соответствующая нота о преступных действиях рашистов на Запорожской атомной электростанции будет направлена ​​в международные органы безопасности станции. ЗАЭС – это Украина!», — подчеркнули в компании.

Напомним

Ранее американские СМИ сообщили о том, что российские оккупанты превратили Запорожскую атомную электростанцию ​​в военную базу. На территории станции разместили РСЗО "Смерч", "Град", танки и бронетранспортеры.

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