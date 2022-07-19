Рашисты продолжают похищать работников ЗАЭС: в неизвестном направлении вывезли еще двух человек
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. На временно захваченной Запорожской атомной электростанции захватчики продолжают беспредел и провокации, пытаясь морально и физически сломать персонал станции. Стало известно о новых похищениях украинских атомщиков. Об этом в Telegram сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов, передает УНН.
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"... вчера, 18 июля, российские военные вывезли в неизвестном направлении еще двух работников станции. И снова из руководящего персонала. На этот раз – заместителя начальника цеха дезактивации по эксплуатации и обращению с радиоактивными отходами Сергея Пихтина и мастера цеха дезактивации Елену Рябцеву", - написал Орлов.
Добавим
По словам городского головы, сейчас местонахождение похищенных неизвестно. И это очередная попытка захватчиков дестабилизировать работу крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции, которая находится с марта под российской оккупацией.
Напомним
17 июля рашисты похитили начальника службы охраны окружающей среды ЗАЭС Игоря Квашнина. Где он и в каком состоянии – тоже до сих пор не известно.
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