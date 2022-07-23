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"Дедалі тривожніше": у МАГАТЕ занепокоєні ситуацією на Запорізькій АЕС

"Дедалі тривожніше": у МАГАТЕ занепокоєні ситуацією на Запорізькій АЕС

Київ • УНН

 • 303518 перегляди

КИЇВ. 23 липня. УНН. Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі заявив, що останні повідомлення про Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС) свідчать про дедалі тривожнішу ситуацію, та закликав до максимальної стриманості, щоб уникнути будь-якої аварії, яка може загрожувати здоров’ю населення в Україні та інших місцях, передає УНН.

Так, зазначається, що останніми тижнями з’явилася низка повідомлень – як у ЗМІ, так і в офіційних повідомленнях, отриманих МАГАТЕ – які свідчать про те, що й без того складні та напружені умови, з якими стикається український персонал на АЕС, ще більше погіршилися. Окрім того, останніми днями з’явилися повідомлення про інші потенційні небезпеки для безпеки станції.

Цитата

«Ці повідомлення дуже тривожні та ще більше підкреслюють важливість візиту МАГАТЕ до Запорізької АЕС. Я продовжую мої рішучі зусилля, щоб якнайшвидше узгодити та очолити місію з безпеки, безпеки та гарантій. Це є терміновим", - сказав Гроссі.

Деталі

Повідомляється, що МАГАТЕ не змогло відвідати окупований росією об’єкт на півдні України ще до початку конфлікту п’ять місяців тому. Тому він не в змозі ні підтвердити, ні спростувати інформацію про найбільшу в країні атомну електростанцію (АЕС) із шістьма реакторами.

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«Однак ми сприймаємо їх дуже серйозно. Від початку військового конфлікту в Україні МАГАТЕ попереджало про ризик важкої ядерної аварії в країні з 15 реакторами на чотирьох діючих АЕС. Зважаючи на нещодавні непідтверджені повідомлення про події на Запорізькій АЕС або поблизу неї, я серйозно стурбований цією дуже реальною небезпекою з потенційно серйозними наслідками», – повідомив Гроссі.

За його словами, надзвичайно важливо, щоб не було вжито жодних дій, які могли б будь-яким чином поставити під загрозу безпеку ЗАЕС.

«Під час конфлікту такого характеру ядерний об’єкт може бути ненавмисно пошкоджений. Цього слід уникати будь-якою ціною», - сказав Гроссі.

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Гроссі неодноразово наголошував, що МАГАТЕ має бути в змозі направити місію на Запорізьку АЕС для проведення важливих заходів безпеки та гарантій на об’єкті.

Присутність МАГАТЕ також матиме вирішальне значення для кращого розуміння ситуації на АЕС, яка контролюється російськими військами з 4 березня, але продовжує експлуатуватися українським персоналом, сказав він.

За його словами, що стосується гарантій, то МАГАТЕ продовжує отримувати дистанційні дані гарантій від чотирьох діючих АЕС, але все ще відчуває часткову втрату передачі даних гарантій від Чорнобиля.

Україна окремо повідомила МАГАТЕ, що десять із 15 ядерних енергетичних реакторів країни наразі підключені до мережі, у тому числі три на ЗАЕС, три на Рівненській АЕС, два на Південно-Українській АЕС і два на Хмельницькій АЕС. Інші реактори були зупинені на плановий ремонт. За даними з України, системи безпеки на чотирьох АЕС залишаються в робочому стані, і вони також продовжують мати зовнішню енергію.

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