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ГБР вызывает Януковича на допрос

ГБР вызывает Януковича на допрос

Киев • УНН

 • 18875 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Государственное бюро расследований (ГБР) вызывает экс-президента Виктора Януковича на допрос по делу об организации дезертирства работников УГО. Повестку опубликовали в газете “Урядовый курьер” от 5 февраля, пишет УНН.

Цитата:

“Повестка о вызове. Янукович Виктор Федорович,09.07.1950 г.р. В соответствии с требованиями ст. 134, 135 УПК Украины Вам необходимо явиться 9 февраля 2022 года в 9 час. 00 мин. в УГБР по г. Киев, ул. Борисоглебская, 18, каб. 524 получить по согласованию прокурором сообщение о подозрении в уголовном производстве № 42013110000001029 от 25.11.2013 и допрос в качестве подозреваемого”, — говорится в повестке.

Дополнение

Бывший президент Янукович — фигурант нескольких дел. В одной из них уже есть приговор: по делу о государственной измене — 13 лет заключения. Суд постановил признать Януковича виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 УК Украины. Приговор обжаловали.

Также он фигурирует в деле об узурпации власти и в деле Межигорья. В начале ноября Януковичу сообщили о подозрении как главе организованной преступной группы. Ее участники подозреваются в преступлениях во время Революции Достоинства.

Кроме того, досудебное расследование в отношении бывшего президента Виктора Януковича и 9 высокопоставленных должностных лиц по делу об организации 18-20 февраля 2014 года силового противодействия участникам Майдана в центре Киева завершено.

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