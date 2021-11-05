Януковичу повідомили нову підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Експрезиденту-втікачу Віктору Януковичу повідомили про підозру як очільнику організованої злочинної групи. Її учасники підозрюються у злочинах під час Революції Гідності. Про це інформує пресслужба ДБР, пише УНН.
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“Слідчий Державного бюро розслідувань за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора сьогодні вранці, 5 листопада 2021 року, повідомив про підозру експрезиденту України як очільнику організованої злочинної групи”, - повідомили у ДБР.
Деталі
Повідомляється, що, за версією слідства, до складу групи входили колишні високопосадовці МВС, СБУ та Збройних сил України. Всі вони підозрюються у вчиненні тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень під час масових акцій протесту, які проходили у центрі Києва з 18 по 20 лютого 2014 року, а саме:
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- вчиненні терористичного акту з метою залякування населення, що призвело до настання тяжких наслідків та загибелі людей;
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- спричиненні учасникам акцій протесту тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, умисних вбивств та замахів на умисні вбивства з використанням вогнепальної зброї та спецзасобів;
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- перевищенні влади та службових повноважень, що супроводжувалося насильством, застосуванням зброї та спеціальних засобів і спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, інтересам окремих громадян, державним та громадським інтересам, інтересам юридичних осіб;
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- незаконному перешкоджанні організації та проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій.
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За даними правоохоронців, через дії цієї групи лише у зазначений період загинуло 76 громадян та понад 800 отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.
“Повідомлення про підозру відповідно до вимог ч. 1 ст. 278 КПК України надіслано на адреси останніх відомих місць проживання експрезидента. Також на виконання ч. 2 ст. 297-5 КПК України з метою належного забезпечення підозрюваному права на захист копії письмового повідомлення про підозру вручені його захисникам”, - йдеться в повідомленні ДБР.
Доповнення
Янукович - фігурант декількох справ. В одній з них вже є вирок: 24 січня Оболонський райсуд Києва виніс Януковичу вирок у справі про державну зраду — 13 років ув’язнення. Суд ухвалив визнати Януковича винуватим у вчиненні злочинів за ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України. Вирок оскаржили.
Також він фігурує у справі про узурпацію влади та у справі Межигір'я.