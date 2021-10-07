Справа “Межигір’я”: Антикорупційний суд заочно заарештував Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Вищий антикорупційний суд (ВАКС) заочно заарештував експрезидента України Віктора Януковича, якого підозрюють у заволодінні комплексом будівель будинку відпочинку “Межигір'я”. Відповідне рішення 7 жовтня ухвалила слідча суддя ВАКС Катерина Широка, повідомляє кореспондент УНН.
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“Клопотання детектива НАБУ, погоджене з прокурором САП, про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно Януковича Віктора Федоровича – задовольнити. Обрати відносно Януковича Віктора Федоровича запобіжний захід у виді тримання під вартою”, – оголосила суддя.
Деталі
Суддя наголосила, що з моменту затримання, але не пізніше 48 годин, Януковича необхідно буде доставити до ВАКС. Там йому мають обрати запобіжний захід у вигляді арешту або більш м'якого.
Контекст
26 жовтня 2020 року ВАКС відмовив у заочному арешті Януковича через порушення умов досудового розслідування у справі щодо привласнення Межигір’я. У січні цього року апеляційна палата ВАКС також відмовила в заочному арешті колишнього президента України Віктора Януковича та його сина Олександра, оскільки слідство у справі щодо привласнення Межигір’я було зупинене.
Наприкінці липня до ВАКС знову було подано клопотання від НАБУ і САП про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою колишньому президенту Віктору Януковичу і його синові у справі щодо привласнення Межигір’я.
А 25 серпня цього року суд дозволив заочне розслідування щодо Януковича і його сина у справі Межигір’я.
Зазначимо, ще ГПУ розслідувала справу щодо заволодіння комплексом будівель резиденції Межигір’я. У межах цієї справи було заочно повідомлено про підозру Януковичу. Пізніше справу передали до НАБУ та САП.
Як раніше повідомляв УНН, Генеральна прокуратура раніше оголошувала третьому президенту України Віктору Ющенку підозру за статтею 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою).
Слідство вважає, що Ющенко у змові з експрезидентом Віктором Януковичем перевів Межигір’я із підпорядкування Державного управління справами до сфери відповідальності Кабінету міністрів.