Дело "Межигорья": Антикоррупционный суд заочно арестовал Януковича
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) заочно арестовал экс-президента Украины Виктора Януковича, которого подозревают в завладении комплексом зданий дома отдыха "Межигорье". Соответствующее решение 7 октября приняла следственная судья ВАКС Екатерина Широкая, сообщает корреспондент УНН.
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"Ходатайство детектива НАБУ, согласованное с прокурором САП, об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Януковича Виктора Федоровича - удовлетворить. Избрать в отношении Януковича Виктора Федоровича меру пресечения в виде содержания под стражей", - объявила судья.
Детали
Судья отметила, что с момента задержания, но не позднее 48 часов, Януковича необходимо будет доставить в ВАКС. Там ему должны избрать меру пресечения в виде ареста или более мягкую.
Контекст
26 октября 2020 года ВАКС отказал в заочном аресте Януковича за нарушение условий досудебного расследования по делу о присвоении Межигорья. В январе этого года апелляционная палата ВАКС также отказала в заочном аресте бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра, поскольку следствие по делу о присвоении Межигорья было остановлено.
В конце июля в ВАКС снова было подано ходатайство от НАБУ и САП об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему президенту Виктору Януковичу и его сыну по делу о присвоении Межигорье.
А 25 августа этого года суд позволил заочное расследование в отношении Януковича и его сына по делу Межигорья.
Отметим, еще ГПУ расследовала дело о завладении комплексом зданий резиденции Межигорье. В рамках этого дела было заочно сообщено о подозрении Януковичу. Позже дело передали в НАБУ и САП.
Как ранее сообщал УНН, Генеральная прокуратура ранее объявляла третьему президенту Украины Виктору Ющенко подозрение по статье 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой).
Следствие считает, что Ющенко в сговоре с экс-президентом Виктором Януковичем перевел Межигорье из подчинения Государственного управления делами в сферу ответственности Кабинета министров.