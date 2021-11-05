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Януковичу сообщили новое подозрение

Киев • УНН

 • 19060 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Беглому экс-президенту Виктору Януковичу сообщили о подозрении как главе организованной преступной группы. Ее участники подозреваются в преступлениях во время Революции Достоинства. Об этом информирует пресс-служба ГБР, пишет УНН.

Януковичу сообщили новое подозрение

Цитата:

“Следователь Государственного бюро расследований по согласованию с прокурором офиса Генерального прокурора сегодня утром, 5 ноября 2021 года, сообщил о подозрении экс-президенту Украины как главе организованной преступной группы”, - сообщили в ГБР.

Детали

Сообщается, что, по версии следствия, в состав группы входили бывшие высокопоставленные чиновники МВД, СБУ и Вооруженных сил Украины. Все они подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений во время массовых акций протеста, которые проходили в центре Киева с 18 по 20 февраля 2014 года, а именно:

  • совершении террористического акта с целью запугивания населения, что привело к наступлению тяжких последствий и гибели людей;
  • причинении участникам акций протеста телесных повреждений различной степени тяжести, умышленных убийств и покушений на умышленные убийства с использованием огнестрельного оружия и спецсредств;
  • превышении власти и служебных полномочий, что сопровождалось насилием, применением оружия и специальных средств и повлекшее тяжкие последствия охраняемым законом правам, интересам отдельных граждан, государственным и общественным интересам, интересам юридических лиц;
  • незаконном препятствовании организации и проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций.

По данным правоохранителей, из-за действий этой группы только в указанный период погибло 76 граждан и более 800 получили телесные повреждения различной степени тяжести.

“Сообщение о подозрении в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 278 УПК Украины направлено на адреса последних известных мест проживания экс-президента. Также на выполнении ч. 2 ст. 297-5 УПК Украины с целью надлежащего обеспечения подозреваемому права на защиту копии письменного сообщения о подозрении вручены его защитникам”, - говорится в сообщении ГБР.

Дополнения

Янукович - фигурант нескольких дел. В одном из них уже есть приговор: 24 января Оболонский райсуд Киева вынес Януковичу приговор по делу о государственной измене — 13 лет заключения. Суд постановил признать Януковича виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 УК Украины. Приговор обжаловали.

Также он фигурирует в деле об узурпации власти и в деле Межигорья.

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