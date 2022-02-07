ДБР викликає Януковича на допит
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Державне бюро розслідувань (ДБР) викликає експрезидента Віктора Януковича на допит у справі про організацію дезертирства працівників УДО. Повістку опубліковали в газеті “Урядовий кур’єр” від 5 лютого, пише УНН.
Цитата:
“Повістка про виклик. Янукович Віктор Федорович, 09.07.1950 р.н. Відповідно до вимог ст. 134, 135 КПК України Вам необхідно з’явитися 9 лютого 2022 року о 9 год. 00 хв до УДБР за м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, каб. 524 отримати за погодженням прокурором повідомлення про підозру у кримінальному провадженні № 42013110000001029 від 25.11.2013 та допит у якості підозрюваного”, — йдеться у повістці.
Доповнення
Колишній президент Янукович — фігурант декількох справ. В одній з них вже є вирок: у справі про державну зраду — 13 років ув’язнення. Суд ухвалив визнати Януковича винуватим у вчиненні злочинів за ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України. Вирок оскаржили.
Також він фігурує у справі про узурпацію влади та у справі Межигір’я. На початку листопада Януковичу повідомили про підозру як очільнику організованої злочинної групи. Її учасники підозрюються у злочинах під час Революції Гідності.
Окрім того, досудове розслідування стосовно колишнього президента Віктора Януковича та 9 високопосадовців у справі про організацію 18-20 лютого 2014 року силової протидії учасникам Майдану у центрі Києва завершено.