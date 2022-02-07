ДБР викликає Януковича на допит

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 36135 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 61351 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 75449 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 103799 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 112592 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 104423 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 126372 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 166164 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 178222 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215218 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3 м/с
92 %
747 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 92178 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 167559 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 228416 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 52535 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 32517 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 228321 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 167486 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 285014 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 405100 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 657814 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 32517 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 96102 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 133874 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 158911 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 179425 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

ДБР викликає Януковича на допит

ДБР викликає Януковича на допит

Київ • УНН

 • 18876 перегляди

КИЇВ. 7 лютого. УНН. Державне бюро розслідувань (ДБР) викликає експрезидента Віктора Януковича на допит у справі про організацію дезертирства працівників УДО. Повістку опубліковали в газеті “Урядовий кур’єр” від 5 лютого, пише УНН.

Цитата:

“Повістка про виклик. Янукович Віктор Федорович, 09.07.1950 р.н. Відповідно до вимог ст. 134, 135 КПК України Вам необхідно з’явитися 9 лютого 2022 року о 9 год. 00 хв до УДБР за м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, каб. 524 отримати за погодженням прокурором повідомлення про підозру у кримінальному провадженні № 42013110000001029 від 25.11.2013 та допит у якості підозрюваного”, — йдеться у повістці.

Доповнення

Колишній президент Янукович — фігурант декількох справ. В одній з них вже є вирок: у справі про державну зраду — 13 років ув’язнення. Суд ухвалив визнати Януковича винуватим у вчиненні злочинів за ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України. Вирок оскаржили.

Також він фігурує у справі про узурпацію влади та у справі Межигір’я. На початку листопада Януковичу повідомили про підозру як очільнику організованої злочинної групи. Її учасники підозрюються у злочинах під час Революції Гідності.

Окрім того, досудове розслідування стосовно колишнього президента Віктора Януковича та 9 високопосадовців у справі про організацію 18-20 лютого 2014 року силової протидії учасникам Майдану у центрі Києва завершено.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Bitcoin
$84,554.90
Золото
$3,157.29
Tesla
$268.93
Brent
$74.08
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.25
Ethereum
$1,870.33