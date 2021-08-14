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Дания закрывает посольство в Афганистане и эвакуирует граждан

Дания закрывает посольство в Афганистане и эвакуирует граждан

Киев  •  УНН

 • 21026 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Дания закроет свое посольство в Кабуле и эвакуирует дипломатов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на TV2.

Цитата

“Мы должны сделать необходимые шаги. Вот почему мы сейчас занимаемся. Я хотел бы подчеркнуть, что безопасность наших сотрудников, прикомандированных и местных, имеет самый высокий приоритет”, - заявил глава МИД страны Йеппе Кофод.

Он призвал всех граждан Дании, которые находятся в Афганистане, как можно быстрее покинуть республику.

Напомним

Чехия создает кризисный штаб по защите своего посольства в Афганистане.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас сообщил, что Германия вывезет немецких дипломатов из своего посольства в Кабуле из-за наступления боевиков исламистского радикального движения “Талибан”. Чартерные рейсы запланированы до конца августа.

О закрытии своего посольства в Кабуле также сообщила Норвегия. Власти заявили об эвакуации своих дипломатов, а также местных сотрудников и их семей.

Кроме того, граждан Великобритании будут эвакуировать из Афганистана. Для этого британское правительство направит почти 600 военнослужащих.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выводить войска из Афганистана было ошибкой — Минобороны Британии

Контекст

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021.

Радикальное движение “Талибан” организовало масштабное наступление и захватила много провинций. Так, накануне стало известно о захвате второго по величине афганского города Кандагар, а также третьего по величине — Герата.

По данным военной разведки США, в течение 30-90 дней талибы могут захватить и столицу — Кабул.

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