Данія закриває посольство в Афганістані та евакуйовує громадян
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Данія закриє своє посольство в Кабулі і евакуює дипломатів. Про це повідомляє УНН з посиланням на TV2.
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“Ми повинні зробити необхідні кроки. Ось чому ми зараз займаємося. Я хотів би підкреслити, що безпека наших співробітників, прикомандированих і місцевих, має найвищий пріоритет ”, - заявив глава МЗС країни Йеппе Кофод.
Він закликав усіх громадян Данії, які перебувають в Афганістані, як можна швидше покинути республіку.
Нагадаємо
Чехія створює кризовий штаб із захисту свого посольства в Афганістані.
Міністр закордонних справ ФРН Хайко Маас повідомив, що Німеччина вивезе німецьких дипломатів зі свого посольства в Кабулі через настання бойовиків ісламістського радикального руху “Талібан”. Чартерні рейси заплановані до кінця серпня.
Про закриття свого посольства в Кабулі також повідомила Норвегія. Влада заявила про евакуацію своїх дипломатів, а також місцевих співробітників та їх сімей.
Крім того, громадян Великобританії будуть евакуювати з Афганістану. Для цього британський уряд направить майже 600 військовослужбовців.
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Контекст
Ситуація в Афганістані загострилася після того, як США почали виводити звідти свої війська. Президент Джо Байден заявив, що військова місія в країні завершиться 31 серпня 2021 року.
Радикальний рух “Талібан” організувало масштабний наступ і захопило багато провінцій. Так, напередодні стало відомо про захоплення другого за величиною афганського міста Кандагар, а також третього за величиною — Герата.
За даними військової розвідки США, протягом 30-90 днів таліби можуть захопити і столицю — Кабул.