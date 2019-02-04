Дания выслала двух сотрудников Huawei после проверки
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Два сотрудника Huawei Technologies Inc. в Дании были высланы после проверки относительно ненадлежащего трудоустройства. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на дат скую полицию, передаёт УНН.
Так, по информации полиции, в четверг в офисе компании в Копенгагене был проведен обыск, после чего четырём сотрудникам первоначально были предьявлены обвинения в нарушении датского законодательства относительно вида на жительство и разрешений на работу.
Обвинения против двух человек были впоследствии сняты, сообщил в понедельник представитель правоохранительных органов.
По словам источника из полиции, пожелавшего сохранить анонимность, это было “обычное расследование”, которое датские власти “регулярно” проводят на рабочих местах из-за большого количества иностранных работников.
Расследование началось из-за того, что по всему миру компания подверглась критике из-за обвинений в предполагаемом шпионаже.
Напомним, в конце января Федеральные власти США предъявили обвинения компании Huawei в ряде преступлений, в том числе в промышленном шпионаже, финансовом мошенничестве, нарушении санкций и препятствовании правосудию.
Как сообщал УНН, китайские власти требуют от Канады немедленно освободить финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу и называет ее арест нарушением прав человека и международных норм.
1 декабря полиция Канады задержала финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что задержание финдиректора Huawei не было политическим решением.
В свою очередь, в Китае считают, что задержание финдиректора Huawei говорит о желании США нанести удар по компании.
Вскоре после ареста финдиректора Huawei в Канаде, в Китае задержали канадца, который организовал встречи Ким Чен Ына и Денниса Родмана.
12 декабря суд в Канаде принял решение об экстрадиции Мэн Ваньчжоу в США. Женщину отпустили под залог в 10 млн канадских долларов ожидать экстрадиции в Ванкувере.