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Данія вислала двох співробітників Huawei після перевірки

Данія вислала двох співробітників Huawei після перевірки

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 лютого. УНН. Два співробітника Huawei Technologies Inc. у Данії були вислані після перевірки щодо неналежного працевлаштування. Про це повідомляє видання Bloomberg з посиланням на данську поліцію, передає УНН.

Так, за інформацією поліції, в четвер в офісі компанії в Копенгагені було проведено обшук, після чого чотирьом співробітникам спочатку були пред'явлені звинувачення в порушенні данського законодавства щодо дозволу на проживання та дозволів на роботу.

Звинувачення проти двох осіб були згодом зняті, повідомив в понеділок представник правоохоронних органів.

За словами джерела з поліції, яке побажало зберегти анонімність, це було "звичайне розслідування", яке данська влада "регулярно" проводять на робочих місцях через велику кількість іноземних працівників.

Розслідування почалося через те, що по всьому світу компанія піддалася критиці через звинувачення у ймовірному шпигунстві.

Нагадаємо, в кінці січня Федеральна влада США пред'явила звинувачення компанії Huawei в низці злочинів, в тому числі в промисловому шпигунстві, фінансовому шахрайстві, порушенні санкцій і перешкоджанні правосуддю.

Як повідомляв УНН, китайська влада вимагаює від Канади негайно звільнити фінансового директора Huawei Мен Ваньчжоу і називає її арешт порушенням прав людини і міжнародних норм.

1 грудня поліція Канади затримала фіндиректора Huawei Мен Ваньчжоу. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що затримання фіндиректора Huawei не було політичним рішенням.

У свою чергу, в Китаї вважають, що затримання фіндиректора Huawei говорить про бажання США завдати удару по компанії.

Незабаром після арешту фіндиректора Huawei в Канаді, в Китаї затримали канадця, який організував зустрічі Кім Чен Ина і Денніса Родмана.

12 грудня суд в Канаді прийняв рішення про екстрадицію Мен Ваньчжоу в США. Жінку відпустили під заставу в 10 млн канадських доларів очікувати екстрадиції в Ванкувері.

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