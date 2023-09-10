Дания одалживала у музеев танки Leopard для обучения украинских военных - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Для обучения украинских военных на танках Leopard 1A5 Дания обратилась к собственным музеям. Об этом пишет Forbes, передает УНН.
Детали
Отмечается, что несколько Leopard 1A5, выставленных в музеях Дании, были в лучшем состоянии, чем почти 100 единиц, которые хранились на государственных складах.
Датские военные сообщили, что три музея предоставили шесть рабочих танков, чтобы обучение могло начаться как можно быстрее.
Украинские военные начали прибывать в мае. Дания проводит первую фазу обучения – базовую подготовку, а за вторую отвечает Германия.
В Германии обучение по более короткой программе длилось шесть недель. Имеющийся опыт украинских военных позволил прибегнуть к сокращенной программе.
"Нам нет смысла рассказывать им то, что они уже знают", – рассказал один из инструкторов.
Напомним
Дания уже передала Украине первые 10 танков Leopard 1A5, обещанных Киеву.