Данія позичала у музеїв танки Leopard для навчання українських військових - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Для навчання українських військових на танках Leopard 1A5 Данія звернулась до власних музеїв. Про це пише Forbes, передає УНН.
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Зазначається, що декілька Leopard 1A5, виставлених в музеях Данії, були в кращому стані, ніж майже 100 одиниць, які зберігались на державних складах.
Данські військові повідомили, що три музеї надали шість робочих танків, щоб навчання могло розпочатися якнайшвидше.
Українські військові почали прибувати в травні. Данія проводить першу фазу навчання – базову підготовку, а за другу відповідає Німеччина.
У Німеччині навчання за коротшою програмою тривали шість тижнів. Наявний досвід українських військових дозволив вдатись до скороченої програми.
"Нам немає сенсу розповідати їм те, що вони вже знають", – розповів один з інструкторів.
Нагадаємо
Данія вже передала Україні перші 10 танків Leopard 1A5, обіцяних Києву.