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Данія позичала у музеїв танки Leopard для навчання українських військових - ЗМІ

Данія позичала у музеїв танки Leopard для навчання українських військових - ЗМІ

Київ • УНН

 • 343783 перегляди

КИЇВ. 10 вересня. УНН. Для навчання українських військових на танках Leopard 1A5 Данія звернулась до власних музеїв. Про це пише Forbes, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що декілька Leopard 1A5, виставлених в музеях Данії, були в кращому стані, ніж майже 100 одиниць, які зберігались на державних складах.

Данські військові повідомили, що три музеї надали шість робочих танків, щоб навчання могло розпочатися якнайшвидше.
Українські військові почали прибувати в травні. Данія проводить першу фазу навчання – базову підготовку, а за другу відповідає Німеччина.

У Німеччині навчання за коротшою програмою тривали шість тижнів. Наявний досвід українських військових дозволив вдатись до скороченої програми.

"Нам немає сенсу розповідати їм те, що вони вже знають", – розповів один з інструкторів.

Нагадаємо

Данія вже передала Україні перші 10 танків Leopard 1A5, обіцяних Києву.

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