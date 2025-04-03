Дания объявила о новом пакете помощи Украине на сумму 6,7 миллиардов крон
Киев • УНН
Дания объявила о новом пакете помощи Украине на 6,7 миллиардов крон на 2025-2027 годы. Средства пойдут на ПВО, артиллерию и поддержку Военно-воздушных сил.
Дания объявила о новом пакете помощи Украине на общую сумму 6,7 миллиардов датских крон в 2025-2027 годах. Об этом сообщает Министерство обороны Дании в Х, пишет УНН.
"Противовоздушная оборона, артиллерия и финансовые рамки для поддержки Военно-воздушных сил Украины - вот содержание 25-го пакета помощи.
Эта помощь обеспечивает военную поддержку Украине на общую сумму 6,7 миллиардов датских крон в 2025-2027 годах, которая будет финансироваться из средств Украинского фонда", - говорится в заметке.
Напомним
Ранее УНН писал, что Швеция объявила о крупнейшем пакете военной поддержки Украине стоимостью около $1,6 млрд. Вместе с пакетом поддержки, представленным ранее в этом году, шведская военная поддержка Украины достигнет около 29,5 млрд шведских крон ($2,95 долл.) на 2025 год.