Данія оголосила про новий пакет допомоги Україні на суму 6,7 мільярдів крон
Київ • УНН
Данія оголосила про новий пакет допомоги Україні на 6,7 мільярдів крон на 2025-2027 роки. Кошти підуть на ППО, артилерію та підтримку Військово-повітряних сил.
Данія оголосила про новий пакет допомоги Україні на загальну суму 6,7 мільярдів данських крон у 2025-2027 роках. Про це повідомляє Міністерство оборони Данії у Х, пише УНН.
"Протиповітряна оборона, артилерія та фінансові рамки для підтримки Військово-повітряних сил України - ось зміст 25-го пакету допомоги.
Ця допомога забезпечує військову підтримку Україні на загальну суму 6,7 мільярдів данських крон у 2025-2027 роках, яка фінансуватиметься з коштів Українського фонду", - йдеться у дописі.
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що Швеція оголосила про найбільший пакет військової підтримки Україні вартістю близько $1,6 млрд. Разом з пакетом підтримки, представленим раніше цього року, шведська військова підтримка України сягне близько 29,5 млрд шведських крон ($2,95 дол.) на 2025 рік.