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Данилюк назвал окончательное решение заседания СНБО

Данилюк назвал окончательное решение заседания СНБО

Киев  •  УНН

 • 15197 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Окончательным решением заседания Совета национальной безопасности и обороны было дать 2 недели его участникам для решения проблем, которые были определены как приоритетные, предложить решения и внедрить их. Об этом после заседания СНБО сказал Секретарь СНБО Александр Данилюк, передает корреспондент УНН.

"Была жаркая дискуссия по всем актуальным вопросам, с которыми сейчас сталкивается Украина в энергетической сфере. Проблемы есть, их скрывать нельзя, несмотря на горячий предвыборный период. Но СНБО - это та площадка, которая позволяет отбросить различные политические взгляды и серьезно проанализировать вызовы и найти решение", - сказал Данилюк.

По его словам, новый формат СНБО был внедрен потому, что "те проблемы, которые обсуждались - они накапливались годами и на них не могли найти решение".

"Сейчас на одной встрече найти решения на все вопросы невозможно. Окончательным решением было дать 10 дней - 2 недели для того, чтобы все участники совещания, Кабинету министров под те проблемы, которые были определены как приоритетные, предложили решение и внедрили их", - сказал секретарь.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что СНБО рассмотрит проблемы в угольной отрасли.

Позже секретарь СНБО Александр Данилюк заявлял, что заседание СНБО будет посвящено только вопросу энергетики.

Также напомним, что 29 мая, около четырех часов ночи, на шахте "Лесная" в Сокольском районе произошел обвал породы, в результате чего под завалом оказались двое горняков. Во время проведения спасательной операции на поверхность их подняли без признаков жизни.

Украинские Национальные Новости

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