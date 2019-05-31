Данилюк назвав остаточне рішення засідання РНБО

КИЇВ. 31 травня. УНН. Остаточним рішенням сьогоднішнього засідання Ради національної безпеки та оборони було дати 2 тижні його учасникам для вирішення проблем, які були визначені як пріоритетні, запропонувати рішення і впровадити їх. Про це після засідання РНБО сказав Секретар РНБО Олександр Данилюк, передає кореспондент УНН.