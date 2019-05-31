Данилюк назвав остаточне рішення засідання РНБО
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Остаточним рішенням сьогоднішнього засідання Ради національної безпеки та оборони було дати 2 тижні його учасникам для вирішення проблем, які були визначені як пріоритетні, запропонувати рішення і впровадити їх. Про це після засідання РНБО сказав Секретар РНБО Олександр Данилюк, передає кореспондент УНН.
“Була гаряча дискусія з усіх актуальних питань, з якими зараз стикається Україна в енергетичній сфері. Проблеми є, їх приховувати не можна не зважаючи на гарячий передвиборчий період. Але РНБО — це той майданчик, який дозволяє відкинути різні політичні погляди і серйозно проаналізувати виклики і знайти рішення”, — сказав Данилюк.
З його слів, новий формат РНБО був впроваджений тому, що “ті проблеми, які обговорювались — вони накопичувались роками і на них не могли знайти рішення”.
“Зараз на одній зустрічі знайти рішення на всі питання неможливо. Остаточним рішенням було дати 10 днів — 2 тижні для того щоб всі учасники наради, Кабінету міністрів під ті проблеми, які були визначені як пріоритетні, запропонували рішення і впровадив їх”, — сказав секретар.
Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що РНБО розгляне проблеми у вугільній галузі.
Пізніше секретар РНБО Олександр Данилюк заявляв, що засідання РНБО буде присвячене лише питанню енергетики.
Також нагадаємо, що 29 травня, близько четвертої години ночі, на шахті "Лісова" у Сокальському районі стався обвал породи, внаслідок чого під завалом опинились двоє гірників. Під час проведення рятувальної операції на поверхню їх підняли без ознак життя.