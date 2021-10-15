Данилов заявил, что сдвиг по контрабанде есть, но люди под санкциями не прекратили деятельность
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. В результате борьбы с контрабандой на 47 млрд грн были увеличены поступления в бюджет, однако контрабанда все еще существует, и люди, которые находятся под санкциями продолжают свою деятельность. Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов во время брифинга, передает корреспондент УНН.
Детали
Данилов сообщил, что для рассмотрения вопроса борьбы с контрабандой на таможне, были приглашены представители Одесской таможни и СБУ.
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“В этой области есть определенные сдвиги. На 47 млрд грн были увеличены поступления в бюджет”, — отметил Данилов.
Однако по его словам, такое явление и люди, которые под санкциями не прекратили окончательно свою деятельность.
Также он добавил, что Президент Украины Владимир Зеленский предложил, чтобы в начале следующей недели руководители таможни, министр финансов, председатель СБУ и соответствующие органы собрались и обсудили “усиление кадрового обеспечения” на таможне.
Дополнение
В Украине заблокировано активы всех 174 “контрабандных компаний”, в отношении которых ввела санкции Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).
Президент Владимир Зеленский сообщил, что Совет нацбезопасности и обороны Украины принял решение о введении персональных санкций в отношении лиц, которых можно назвать “топ-десяткой украинской контрабанды”.
Впоследствии СНБО принял новый пакет санкций против контрабандистов. Санкции применяются до 12 человек.