Данилов заявил, что сдвиг по контрабанде есть, но люди под санкциями не прекратили деятельность

КИЕВ. 16 октября. УНН. В результате борьбы с контрабандой на 47 млрд грн были увеличены поступления в бюджет, однако контрабанда все еще существует, и люди, которые находятся под санкциями продолжают свою деятельность. Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов во время брифинга, передает корреспондент УНН.