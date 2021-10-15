Данілов заявив, що зрушення щодо контрабанди є, але підсанкційні люди не припинили діяльність

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КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Внаслідок боротьби з контрабандою на 47 млрд грн були збільшені надходження до бюджету, проте контрабанда все ще існує, й люди, які перебувають під санкціями продовжують свою діяльність. Про це повідомив секретар РНБО України Олексій Данілов під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Деталі

Данілов повідомив, що для розгляду питання боротьби з контрабандою на митниці, були запрошені представники Одеської митниці та СБУ.

Цитата

“В цій царині є певні зрушення. На 47 млрд грн були збільшені надходження до бюджету”, — зазначив Данілов.
Проте за його словами, таке явище та люди, які під санкціями не припинили остаточно свою діяльність.

Також він додав, що Президент України Володимир Зеленський запропонував, щоб на початку наступного тижня керівники митниці, міністр фінансів, голова СБУ та відповідні органи зібралися і обговорили “підсилення кадрового забезпечення” на митниці.

Доповнення

В Україні заблоковано активи всіх 174 “контрабандних компаній”, стосовно яких запровадила санкції Рада національної безпеки та оборони (РНБО).

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Рада нацбезпеки і оборони України ухвалила рішення щодо запровадження персональних санкцій щодо осіб, яких можна назвати “топ-десяткою української контрабанди”.

Згодом РНБО ухвалила новий пакет санкцій проти контрабандистів. Санкції застосовуються до 12 осіб.

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