Данилов о ATACMS для Украины: больше чем уверен, что эти ракеты будут

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"Мы бы очень хотели, чтобы это было сегодня на сегодня и чтобы это происходило вчера. Имейте в виду, что в каждой стране есть свои процессы, в каждой стране происходит своя жизнь, и я больше чем уверен, что эти ракеты будут на территории нашей страны. Давайте еще раз немножечко подождем", - сказал Данилов в ответ на вопрос о сплетнях, что решение по американским дальнобойным ракетам ATACMS для Украины уже согласовано.

Детали

На уточнение интервьюера, в чем преграды нам не давать такое вооружение, Данилов ответил: "В каждой стране происходят свои процессы - первое. Второе: нам никто ничего не должен, я хочу, чтобы мы это с вами это так же понимали. И если кто-то считает, что нам должны давать сразу и все - ну, так не бывает".

Он отметил, что есть налогоплательщики, с которыми "надо разговаривать", и есть "другие точки зрения".

Напомним

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что Соединенные Штаты еще не решили, поставлять ли Украине ракеты большой дальности ATACMS, о которых просила Украина. По его словам, предоставление ракет - спорная тема.