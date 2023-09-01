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Данілов про ATАCMS для України: більше ніж впевнений, що ці ракети будуть

Данілов про ATАCMS для України: більше ніж впевнений, що ці ракети будуть

Київ • УНН

 • 455627 перегляди

КИЇВ. 1 вересня. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов порадив ще "трішечки почекати" у питанні ракет великої дальності ATАCMS для України. Про це він сказав в інтерв'ю NV, оприлюдненому 1 вересня, пише УНН.

Цитата

"Ми би дуже хотіли, щоб це було сьогодні на сьогодні і щоб це відбувалося вчора. Майте на увазі, що в кожній країні є свої процеси, у кожній країні відбувається своє життя, і я більше ніж впевнений, що ці ракети будуть на території нашої країни. Давайте ще раз трішечки почекаємо", - сказав Данілов у відповідь на запитання щодо пліток, що рішення щодо американських далекобійних ракет ATАCMS для України вже погоджено.

Деталі

На уточнення інтерв'юера, у чому перепони нам не давати таке озброєння, Данілов відповів: "У кожній країні відбувають свої процеси - перше. Друге: нам ніхто нічого не винен, я хочу, щоб ми це з вами це так само розуміли. І якщо хтось вважає, що нам мають давати відразу і все - ну, так не буває".

Він зауважив, що є платники податків, з якими "треба розмовляти", і є "інші точки зору".

Нагадаємо

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що Сполучені Штати ще не вирішили, чи постачати Україні ракети великої дальності ATACMS, про які просив України. За його словами, надання ракет - спірна тема.

Українські Національні Новини

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