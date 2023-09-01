Данілов про ATАCMS для України: більше ніж впевнений, що ці ракети будуть

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"Ми би дуже хотіли, щоб це було сьогодні на сьогодні і щоб це відбувалося вчора. Майте на увазі, що в кожній країні є свої процеси, у кожній країні відбувається своє життя, і я більше ніж впевнений, що ці ракети будуть на території нашої країни. Давайте ще раз трішечки почекаємо", - сказав Данілов у відповідь на запитання щодо пліток, що рішення щодо американських далекобійних ракет ATАCMS для України вже погоджено.

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На уточнення інтерв'юера, у чому перепони нам не давати таке озброєння, Данілов відповів: "У кожній країні відбувають свої процеси - перше. Друге: нам ніхто нічого не винен, я хочу, щоб ми це з вами це так само розуміли. І якщо хтось вважає, що нам мають давати відразу і все - ну, так не буває".

Він зауважив, що є платники податків, з якими "треба розмовляти", і є "інші точки зору".

Нагадаємо

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що Сполучені Штати ще не вирішили, чи постачати Україні ракети великої дальності ATACMS, про які просив України. За його словами, надання ракет - спірна тема.