Данилов: на сегодня решения о мобилизации еще нет
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Решение об объявлении в Украине всеобщей мобилизации на сегодня не принято. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, передает корреспондент УНН.
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"Что касается мобилизации, это решение принимается отдельно. На сегодняшний день такого решения еще нет, в случае необходимости оно будет принято", - сказал Данилов, отвечая на вопрос о том, при каких условиях будет объявлена всеобщая мобилизация.
Детали
Также он сообщил детали относительно решения о призыве резервистов.
"Что касается резервистов, их количество на сегодняшний день будет составлять 36 тысяч. Это люди, которые в подавляющем большинстве прошли фронт, они понимают о чем идет речь. В зависимости от того, где будет при необходимости их использование - это вопрос военных", - отметил секретарь СНБО.
Добавим
Президент Украины Владимир Зеленский накануне объявил призыв резервистов Вооруженных сил Украины в особый период.