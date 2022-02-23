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Данилов: на сегодня решения о мобилизации еще нет

Киев • УНН

 • 156387 просмотра

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Решение об объявлении в Украине всеобщей мобилизации на сегодня не принято. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Что касается мобилизации, это решение принимается отдельно. На сегодняшний день такого решения еще нет, в случае необходимости оно будет принято", - сказал Данилов, отвечая на вопрос о том, при каких условиях будет объявлена всеобщая мобилизация.

Детали

Также он сообщил детали относительно решения о призыве резервистов.

"Что касается резервистов, их количество на сегодняшний день будет составлять 36 тысяч. Это люди, которые в подавляющем большинстве прошли фронт, они понимают о чем идет речь. В зависимости от того, где будет при необходимости их использование - это вопрос военных", - отметил секретарь СНБО.

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский накануне объявил призыв резервистов Вооруженных сил Украины в особый период.

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