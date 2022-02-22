Зеленський видав указ про призов резервістів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський оголосив призов резервістів Збройних сил України в особливий період, передає кореспондент УНН.
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«На сьогодні немає необхідності у загальній мобілізації. Нам необхідно оперативно доукомплектувати українську армію та інші військові формування. Мною, як верховним головнокомандувачем ЗСУ, видано указ про призов резервісті в особливий період. Я підкреслюю, йдеться виключно про громадян, віднесених до оперативного резерву», - розповів Зеленський.
Деталі
За його словами, резервісти мають підвищити готовність української армії до всіх можливих змін. Окрім того, найближчим часом будуть проведені навчальні збори резервістів системи територіальної оборони.
Доповнення
Зеленський закликав ВР якомога швидше ухвалити рішення, що зміцнюватимуть оборонний сектор України.
Контекст
21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав “незалежність” так званих “ЛНР” та “ДНР” на сході України. Указ передбачає введення російських військ на територію Донбасу для “функцій підтримки миру”.
Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Однак після рішення глави Кремля від 21 лютого заговорили про додаткові обмежувальні заходи щодо РФ.
Зокрема канцлер Олаф Шольц раніше сьогодні заявив, що уряд Німеччини тимчасово зупиняє сертифікацію газопроводу “Північний потік-2” для постачання російського газу до ФРН на тлі визнання Росією “незалежними” так звані “Л/ДНР”.