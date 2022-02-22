Зеленський закликав ВР якомога швидше ухвалити рішення, що зміцнюватимуть оборонний сектор України
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками депутатських фракцій і груп Верховної Ради. Про це повідомляє УНН з посиланням на портал Президента.
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Учасники обговорили розвиток ситуації на державних кордонах України, а також шляхи реагування на ризики, які виникли у зв’язку з визнанням Росією “ЛДНР”.
Володимир Зеленський закликав представників парламентських фракцій аби Верховна Рада прийняла рішення, пов’язані зі зміцненням обороноздатності нашої держави. Зокрема, це стосується внесення змін до держбюджету щодо збільшення видатків на фінансування сектору національної безпеки й оборони.
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“Маємо усвідомлювати, що подібні рішення вимагають оперативної реакції депутатського корпусу. Тому прошу керівників фракцій зосередити увагу на тому, щоб Верховна Рада якомога швидше ухвалювала рішення, що зміцнюватимуть наш оборонний сектор. І саме це можна вирішити у межах Оборонної коаліції, коли всі працюватимуть максимально оперативно і злагоджено”, — сказав Президент.
Глава держави також ініціював проведення зустрічей з представниками українського бізнесу, на яких мають намір розглянути створення інвестиційного фонду допомоги українській армії.
“Було б дуже добре, щоб український бізнес активно долучався до допомоги нашій армії, нашим захисникам, оборонному сектору України”, — зазначив Володимир Зеленський.
Також учасники зустрічі обговорили можливі формати посередництва країн-партнерів України у врегулюванні конфлікту на Донбасі.
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