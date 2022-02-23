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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Данілов: на сьогодні рішення про мобілізацію ще немає

Данілов: на сьогодні рішення про мобілізацію ще немає

Київ • УНН

 • 156388 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. Рішення щодо оголошення в Україні загальної мобілізації на сьогодні не ухвалено. Про це заявив секретар РНБО України Олексій Данілов, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Що стосується мобілізації, це рішення приймається окремо. На сьогоднішній день такого рішення ще немає, у разі необхідності воно буде прийняте", - сказав Данілов, відповідаючи на запитання про те, за яких умов буде оголошено загальну мобілізацію.

Деталі

Також він повідомив деталі щодо рішення про призов резервістів.

"Що стосується резервістів, їх кількість на сьогоднішній день буде складати 36 тисяч. Це люди, які в переважній більшості пройшли фронт, вони розуміють про що йдеться. В залежності від того, де буде за необхідності їх використання – це питання військових", - зазначив секретар РНБО.

Додамо

Президент України Володимир Зеленський напередодні оголосив призов резервістів Збройних сил України в особливий період.

Українські Національні Новини

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