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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 31926 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 57753 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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COVID-19: премьер-министр Великобритании снова пошел на самоизоляцию

COVID-19: премьер-министр Великобритании снова пошел на самоизоляцию

Киев  •  УНН

 • 16726 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон снова пошел на самоизоляцию после контакта с политиком, инфицированным COVID-19. Об этом сообщил пресс-секретар главы британского правительства, пишет Reuters, передает УНН.

“Он будет продолжать работать с Даунинг-стрит, включая руководство правительством в ответ на пандемию коронавируса. Премьер-министр будет придерживаться правил и самоизолируется”, — сказал пресс-секретарь Джонсона.

Отмечается, что Борис Джонсон встретился с членами парламента на Даунинг-стрит 12 ноября, в том числе с Ли Андерсоном, членом Консервативной партии, у которого впоследствии подтвердили COVID-19.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в тяжелой форме перенес болезнь, вызванную новым коронавирусом. Он был госпитализирован с COVID-19 5 апреля. В больнице глава британского правительства провел неделю, в том числе несколько дней в отделении интенсивной терапии. После выписки политик признался, что был близок к смерти, и две недели восстанавливал здоровье в загородной резиденции Чекерс под Лондоном.

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