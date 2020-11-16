COVID-19: премьер-министр Великобритании снова пошел на самоизоляцию
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон снова пошел на самоизоляцию после контакта с политиком, инфицированным COVID-19. Об этом сообщил пресс-секретар главы британского правительства, пишет Reuters, передает УНН.
“Он будет продолжать работать с Даунинг-стрит, включая руководство правительством в ответ на пандемию коронавируса. Премьер-министр будет придерживаться правил и самоизолируется”, — сказал пресс-секретарь Джонсона.
Отмечается, что Борис Джонсон встретился с членами парламента на Даунинг-стрит 12 ноября, в том числе с Ли Андерсоном, членом Консервативной партии, у которого впоследствии подтвердили COVID-19.
Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в тяжелой форме перенес болезнь, вызванную новым коронавирусом. Он был госпитализирован с COVID-19 5 апреля. В больнице глава британского правительства провел неделю, в том числе несколько дней в отделении интенсивной терапии. После выписки политик признался, что был близок к смерти, и две недели восстанавливал здоровье в загородной резиденции Чекерс под Лондоном.