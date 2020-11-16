COVID-19: прем’єр-міністр Британії знов пішов на самоізоляцію

“Він продовжуватиме працювати з Даунінг-стріт, включаючи керівництво урядом у відповідь на пандемію коронавірусу. Прем’єр-міністр дотримуватиметься правил і самоізолюється”, — сказав прес-секретар Джонсона.

Зазначається, що Борис Джонсон зустрівся із членами парламенту на Даунінг-стріт 12 ноября, в тому числі з Лі Андерсоном, членом Консервативної партії, у якого згодом підтвердили COVID-19.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у тяжкій формі переніс хворобу, викликану новим коронавірусом. Він був госпіталізований з COVID-19 5 квітня. У лікарні очільник британського уряду провів тиждень, зокрема кілька днів у відділенні інтенсивної терапії. Після виписки політик зізнався, що був близький до смерті, і два тижні відновлював здоров'я в заміській резиденції Чекерс під Лондоном.