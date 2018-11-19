CNN заявила о возобновлении пропуска её репортера в Белый дом
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Пропуск журналиста CNN Джима Акосты в Белый дом полностью восстановлен, телекомпания не считает нужным продолжать судебное разбирательство с администрацией США на этот счет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на аккаунт CNN в Twitter.
“Сегодня Белый дом полностью восстановил журналистский пропуск Акосты. В нашем судебном иске больше нет необходимости”, — отметили в телекомпании.
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Как сообщила CNN, Акоста получил официальное сообщение из Белого дома, из которого следует, что его постоянный пропуск восстановлен. В послании уточняется, что, если Акоста нарушит правила, которым должны следовать журналисты, в администрации примут соответствующие меры. “Президент знаком об этом решении и согласен с ним”, — говорится в письме.
Телекомпания отмечает, что в письме приводится ряд новых правил для журналистов, работающих в Белом доме. В их числе предписание не ставить каждом из них больше одного вопроса на пресс-конференциях президента США. Уточняющие вопросы допустимые по усмотрению американского лидера или сотрудников Белого дома.
Как ранее информировал УНН, 7 ноября Акоста был лишен постоянного пропуска в Белый дом, который нужен для посещения открытых для прессы мероприятий, из-за перепалки с Трампом на пресс-конференции. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, журналист якобы “распускал руки в отношении молодой женщины, которая выполняет свою работу в качестве стажера” в вашингтонской резиденции президента, мешая ей забрать микрофон. CNN после этого подала иск в суд в Вашингтоне, требуя вернуть Акосту пропуск.
В пятницу суд в Вашингтоне приказал Белому дому временно восстановить пропуск Акосты. В администрации США заявили, что подчинятся решению суда. Вместе с тем, как стало известно в понедельник, Белый дом сразу же уведомил журналиста о том, что, хотя и восстановит его допуск временно, в конце месяца все равно аннулирует его. В CNN в связи с этим запросили проведения внеочередных слушаний в суде.
Как отмечает телекомпания, последнее письмо Белого дома означает, что от планов лишения Акосты пропуска в администрации отказались.