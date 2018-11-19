CNN заявила про відновлення пропуску її репортера в Білий дім

“Сьогодні Білий дім повністю відновив журналістський пропуск Акости. У нашому судовому позові більше немає необхідності”, — відзначили у телекомпанії.

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Як повідомила CNN, Акоста отримав офіційне повідомлення з Білого дому, з якого випливає, що його постійний пропуск відновлений. У посланні уточнюється, що, якщо Акоста порушить правила, яким повинні слідувати журналісти, в адміністрації вживуть відповідних заходів. “Президент обізнаний про це рішення і згоден із ним”, — йдеться в листі.

Телекомпанія зазначає, що в листі наводиться ряд нових правил для журналістів, які працюють у Білому домі. У їх числі припис не ставити кожному з них більше одного питання на прес-конференціях президента США. Уточнюючі питання допустимі на розсуд американського лідера або співробітників Білого дому.

Як раніше інформував УНН, 7 листопада Акоста був позбавлений постійного пропуску в Білий дім, який потрібен для відвідування відкритих для преси заходів, через перепалку з Трампом на прес-конференції. Як заявила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, журналіст нібито “розпускав руки по відношенню до молодої жінки, яка виконує свою роботу в якості стажера” у вашингтонській резиденції президента, заважаючи їй забрати мікрофон. CNN після цього подала позов до суду у Вашингтоні, вимагаючи повернути Акоста пропуск.

У п’ятницю суд у Вашингтоні наказав Білому дому тимчасово відновити пропуск Акости. В адміністрації США заявили, що підкоряться рішенню суду. Разом із тим, як стало відомо в понеділок, Білий дім відразу ж повідомив журналісту про те, що, хоча і відновить його допуск тимчасово, в кінці місяця все одно анулює його. У CNN у зв’язку з цим запросили проведення позачергових слухань у суді.

Як зазначає телекомпанія, останній лист Білого дому означає, що від планів позбавлення Акости пропуску в адміністрації відмовилися.