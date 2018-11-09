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Комітет захисту журналістів закликав США повернути пропуск в Білий дім репортерові CNN

Комітет захисту журналістів закликав США повернути пропуск в Білий дім репортерові CNN

Київ • УНН

 • 9176 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Комітет захисту журналістів закликає владу США відновити дію постійного пропуску кореспондента телекомпанії CNN Джима Акости у Білий дім, нагадуючи, що у репортерів має бути можливість виконувати свою роботу. Про це йдеться в опублікованому в четвер повідомленні КЗЖ, інформує УНН.

У середу Акоста був тимчасово позбавлений постійного пропуску в Білий дім, який потрібен для відвідування відкритих для преси заходів, через суперечку з президентом США Дональдом Трампом під час прес-конференції, яка була присвячена результатам проміжних виборів до Конгресу. Як заявила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, журналіст нібито “розпускав руки по відношенню до молодої жінки, яка виконує свою роботу в якості стажера” у вашингтонській резиденції президента.

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“У журналістів має бути можливість виконувати свою роботу без побоювань того, що жорстка серія питань спровокує заходи у відповідь”, — наголошується в заяві КЗЖ. “Білий дім повинен негайно відновити прес-пропуск Джима Акости і утриматися від покарання репортерів шляхом відкликання їх допуску”, — підкреслили в організації. У КЗЖ також висловили надію на те, що Трамп “перестане ображати і принижувати репортерів та ЗМІ”. За словами правозахисників, через таку ситуацію журналісти “відчувають себе небезпечно”.

Раніше із закликом повернути кореспонденту CNN пропуск виступили члени Асоціації кореспондентів при Білому домі, а також представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір.

Як раніше інформував УНН, інцидент стався в середу в Білому домі, коли американський лідер давав прес-конференцію з приводу проміжних виборів до Конгресу США. Після того, як Акоста задав своє питання, Трамп, який відомий своєю критикою по відношенню до CNN, попросив журналіста сісти на місце, а модератор прес-конференції спробувала відібрати у нього мікрофон. Судячи із кадрів відеотрансляції, репортер спочатку відмовився віддати мікрофон, і, не дивлячись на зусилля жінки, продовжував тримати його в руці, однак згодом все ж підкорився.

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