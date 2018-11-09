Комитет защиты журналистов призвал США вернуть пропуск в Белый дом репортеру CNN

В среду Акоста был временно лишен постоянного пропуска в Белый дом, который требуется для посещения открытых для прессы мероприятий, из-за перепалки с президентом США Дональдом Трампом в ходе пресс-конференции, посвященной результатам промежуточных выборов в Конгресс. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, журналист якобы “распускал руки в отношении молодой женщины, которая выполняет свою работу в качестве стажера” в вашингтонской резиденции президента.

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“У журналистов должна быть возможность выполнять свою работу без опасений того, что жесткая серия вопросов спровоцирует ответные меры”, — отмечается заявлении КЗЖ. “Белый дом должен немедленно восстановить пресс-пропуск Джима Акосты и воздержаться от наказания репортеров путем отзыва их допуска”, — подчеркнули в организации, также выразив надежду на то, что Трамп “перестанет оскорблять и унижать репортеров и СМИ”. По словам правозащитников, из-за такой ситуации журналисты “чувствуют себя небезопасно”.

Ранее с призывом вернуть корреспонденту CNN пропуск выступили члены Ассоциации корреспондентов при Белом доме, а также представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.

Как ранее информировал УНН, инцидент произошел в среду в Белом доме, когда американский лидер давал пресс-конференцию по поводу прошедших промежуточных выборов в Конгресс США. После того, как Акоста задал свой вопрос, Трамп, который известен своей критикой по отношению к CNN, попросил журналиста сесть на место, а модератор пресс-конференции попыталась отобрать у него микрофон. Судя по кадрам видеотрансляции, репортер изначально отказался отдать микрофон, и, несмотря на усилия женщины, продолжал держать его в руке, однако впоследствии все же подчинился.